Sospensione idrica a Benevento e Arpaia | le zone interessate

(Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGesesa comunica che a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla retedel Comune di, si potranno verificare disservizi nell’erogazione quali bassa pressione e/o mancanza acqua dalle ore 09:00 alle ore 13:00 di mercoledì 12 aprile 2023 in Viale Aldo Moro (tratto da incrocio Via R. Delcogliano ad incrocio Via A. Meomartini) del Comune di. Anche il Comune disarà interessato da lavori e l’azienda sarà costretta a sospendere l’erogazione dalle ore 08:00 alle ore 16:00 di mercoledì 12 Aprile 2023, nelle seguenti: Via Sant’Angelo, Via Forche Caudine, Vico Principe della Riccia, Via Municipio, Via Alfonso Ghevara, Via Corte dei Cavalieri, Piazza del Popolo, Via Sannitica, Via delle Grazie (da incrocio Via Roma ad incrocio Via Aia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachesannio : #NotizieProvinciaBenevento #arpaia Gesesa-Arpaia, mercoledì 12 sospensione idrica per manutenzione - TV7Benevento : GESESA-BENEVENTO, mercoledì 12 Aprile sospensione idrica per lavori manutenzione straordinaria. -… - TV7Benevento : GESESA-ARPAIA, mercoledì 12 Aprile sospensione idrica per lavori manutenzione straordinaria. -… - maurquie : Giovedì 6 aprile - Sospensione idrica programma in Via Giuseppe Vigorito incrocio con Via Roma - infoitinterno : Giovedì senza acqua in provincia: tutti i comuni interessati dalla sospensione idrica di domani -

...invasi per il contrasto alla crisi. E ancora: interventi di attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi e disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione ; la......ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisiin ... Per i concessionari di piccole derivazioni idroelettriche è prevista ladelle rate dei ...Prevista ladelle rate dei mutui per i concessionari di piccole centrali idroelettriche la cui produzione si riduce per la crisi. Vengono inoltre inasprite le sanzioni in denaro ...

Multe più severe per chi estrae acqua pubblica illecitamente, una campagna di comunicazione anti-spreco e il via libera ad un maggiore utilizzo delle acque reflue in agricoltura.Istituita la figura tecnica ma ancora non c'è il nome. Stop alle rate dei mutui per i piccoli concessionari e canoni rinviati a fine anno. Sanzioni fino a 250mila euro per l'estrazione illecita e per ...