Sorteggio ATP Montecarlo 2023 | Jannik Sinner contro Schwartzman o Goffin | percorso in salita per Musetti Berrettini pesca Cressy

La stagione della terra rossa in Europa avrà un un primo atto importante nel Masters1000 di Montecarlo, fondato nel 1897 e giunto alla sua 116ª edizione. Un torneo nel quale il n.1 del mondo, Novak Djokovic, escluso per le questioni legate al vaccino anti-Covid dai 1000 americani, tornerà a giocare e vorrà far valere il suo status Non ci saranno gli spagnoli Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) e l'undici volte vincitore, Rafael Nadal, al pari dei due canadesi Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov e del nostro Fabio Fognini, capace di aggiudicarsi il titolo nel Principato nel 2019, unico azzurro a vincere un 1000 nella storia. Tra le fila nostrane, nel tabellone principale, vi saranno Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, a cui è stata concessa una wild card.

