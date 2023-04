“Sonia Bruganelli? Adesso parlo io” Dopo il GF Vip è ancora caos | Tavassi contro l’opinionista

(Di venerdì 7 aprile 2023) Non si smorza la tensione tra Edoardo: a quasi una settimana dalla fine del GF Vip 7 i nervi restano tesi. La prima ad entrare a gamba tesa era stata proprio la moglie di Bonolis che pare aver chiuso in maniera definitiva la sua esperienza nel programma. Una decisione forte delle quale si era sentita libera di sparare a zero sui protagonisti riservando un trattamento molto ma molto particolare a Edoardo, considerato il jolly impazzito uscito fuori dal mazzo che cambia i valori sul campo. Raccontava: “Il Gf Vip 7 è cambiato con l’arrivo di Edoardo. All’inizio era un ragazzo divertente, poco alla volta ha creato questa divisione nettissima fra chi era a suo favore e chi no. Da lì sono mutate molte cose, come il rapporto fra Edoardo ...

Se da una parte il romano ha conquistato tutti con la sua simpatia e ironia, dall'altra è stato spesso accusato dall'opinionistadi essere all'interno del gioco un manipolatore . La ...Edoardo Tavassi "risponde" alle parole diche lo ha accusato di essere un manipolatore per via del suo percorso al Grande Fratello Vip e le dinamiche messe in piedi dopo il suo ingresso. Tavassi risponde a...Nei giorni scorsiaveva annunciato di non essere più interessata a far parte del ' Grande Fratello Vip ', il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini rivelando come altri volti, tra cui ...

Al "Grande Fratello Vip" Sonia Bruganelli ha sempre difeso a spada tratta Antonella Fiordelisi, salvandola dalle nomination ed elogiandola per la sua schiettezza. A sorpresa, però, non è l'ex sportiva ...Secondo quanto riferito da Berlusconi, quindi, bisognerebbe “cambiare rotta immediatamente”; per questo motivo, dunque, Sonia Bruganelli non farà parte del cast della trasmissione del prossimo anno.