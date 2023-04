Sondaggi Tp | ritardi Pnrr | per un terzo degli italiani la colpa è della classe dirigente

(Di venerdì 7 aprile 2023) Per un(36%) ladel ritardo nell’attuazione delnon è da imputare al governo Meloni (32,6%) o al precedente esecutivo guidato da Draghi (11,9%), ma allaitaliana che “non è in grado di elaborare e realizzare progetti complessi, per incompetenza e per eccesso di burocrazia”. È quanto emerge dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 4 e il 6 aprile 2023. Diverse invece le opinioniintervistati sull’ingressoFinlandia nella Nato e quello probabileSvezia. Per il 33% questo fatto renderà più probabile un allargamento del conflitto con conseguente allontanamentofine ...

elettorali Emg, per il 42% i soldi del PNRR devono andare a chi li sa spendere Infiamma la polemica suidel PNRR , e se ne occupa anche l'ultimo deielettorali di Emg, ...Ricostruire gli avvenimenti dal punto di vista probatorio in mezzo a tutti questi, è stato ... o di quello che succede ogni 24 marzo, l'appoggio della società evidente in tutti i, le ...Ricostruire gli avvenimenti dal punto di vista probatorio in mezzo a tutti questi, è stato ... o di quello che succede ogni 24 marzo, l'appoggio della società evidente in tutti i, le ...

Pnrr, la colpa del ritardo è del governo Meloni: i risultati del sondaggio Money.it

Secondo un sondaggio commissionato proprio dal comitato ... Qualche risultato sembra emergere. Posizione di ritardo L’ultima indagine svolta in materia dalla Banca d’Italia nel 2020 «conferma la ...Per i sondaggi elettorali di Emg il Fratelli d'Italia non era mai stato così debole da ottobre, ma è comunque più forte che alle politiche ...