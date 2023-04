Solita guerra per le poltrone. La segreteria del Pd slitta ancora (Di venerdì 7 aprile 2023) Il giorno fatidico doveva essere ieri invece, come spesso accade in questo nuovo Pd, tocca aspettare un altro giorno. La nuova segreteria del partito ha subito un altro stop. Il problema, mano a dirlo, è sempre lo stesso: i posti per sfamare gli irrefrenabili stomaci delle correnti. La segretaria Schlein ha avuto il suo bel daffare per spiegare a Stefano Bonaccini che la nuova corrente di lettiani che ha deciso di sostenerla (i ribattezzati “neoulivisti”) non hanno nulla a che vedere con i posti che le spettano. “Letta ti ha sostenuto alle primarie, è roba tua”, avrebbe detto la segretaria a Bonaccini. Pomo della discordia i posti reclamati dai lettiani. Che la segretaria del Pd Schlein vuole recuperare togliendoli a Bonaccini L’intesa di massima c’è ma il diavolo è nei dettagli. A quanto si apprende, Schlein non avrà vicesegretari. La segreteria sarà ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 aprile 2023) Il giorno fatidico doveva essere ieri invece, come spesso accade in questo nuovo Pd, tocca aspettare un altro giorno. La nuovadel partito ha subito un altro stop. Il problema, mano a dirlo, è sempre lo stesso: i posti per sfamare gli irrefrenabili stomaci delle correnti. La segretaria Schlein ha avuto il suo bel daffare per spiegare a Stefano Bonaccini che la nuova corrente di lettiani che ha deciso di sostenerla (i ribattezzati “neoulivisti”) non hanno nulla a che vedere con i posti che le spettano. “Letta ti ha sostenuto alle primarie, è roba tua”, avrebbe detto la segretaria a Bonaccini. Pomo della discordia i posti reclamati dai lettiani. Che la segretaria del Pd Schlein vuole recuperare togliendoli a Bonaccini L’intesa di massima c’è ma il diavolo è nei dettagli. A quanto si apprende, Schlein non avrà vicesegretari. Lasarà ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ez_Opinion : @ise_tan45 @RAFALOCA1 @MarcoFattorini A Putin no converrebbe. Aspetterebbe che la controffensiva si indebolisca ri… - Alessio2345678 : @GiovaQuez Vero, hanno bisogno entrambe di un buon Psichiatra, anche chi vede No Vax e Putiniani ovunque, ma quest… - seasluke : @CottarelliCPI Cottarelli usa parole a Vanvera , di propositivo non dice un Caxxo , la solita polemica , per abbass… - sergiopugliese2 : Lotta al razzismo strumentalizzata, per fare la guerra alla solita squadra, cosí mettiamo la ciliegina su questo pa… - alberto_malizia : @Gianl1974 Cioè a guerra finita. Solita figuraccia di Macron -