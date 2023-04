SOCIAL CALCIO – Nuove plusvalenze | le reazioni del web

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 aprile 2023)– Si ampliano le indagini per letra vari club di Serie A. Tutti i dettagli in merito Nelle ultime ore il web si è scatenato in merito alleinchieste per lein Serie A. Inchiesta su cosa?#Orsolini ha 36 gol e 22 assist in Serie A, forse il figlio del procuratore o del maresciallo della finanza pensa di fare meglio?Quando la Juve lo voleva riprendere Sabatini chiedeva di trattare dai 40 milioni. https://t.co/igJEwM3tD7— fabio (@fabio200908) April 7, 2023 Inchiesta su cosa? Orsolini ha 36 gol e 22 assist in Serie A, forse il figlio del procuratore o del maresciallo della finanza pensa di fare meglio? Quando la Juve lo voleva riprendere Sabatini Chiedeva di trattare dai 40 milioni. I #Friedkin irritati dall’inchiesta...