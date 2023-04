“So cosa sta facendo”. Silvio Berlusconi, arrivano le strazianti parole di Emilio Fede (Di venerdì 7 aprile 2023) Emilio Fede, le parole per Silvio Berlusconi. Giornate di apprensione per l’ex premier ricoverato nel nosocomio San Raffaele di Milano da mercoledì 5 aprile. Paolo Berlusconi e la figlia maggiore del Cavaliere Marina si sono recati in ospedale, seguiti successivamente anche dal figlio Luigi: i tre si sono trattenuti nel nosocomio per poco più di due ore. Si è appreso attraverso il bollettino diffuso dall’ospedale San Raffaele di Milano che “il presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica”. Il messaggio di Emilio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 aprile 2023), leper. Giornate di apprensione per l’ex premier ricoverato nel nosocomio San Raffaele di Milano da mercoledì 5 aprile. Paoloe la figlia maggiore del Cavaliere Marina si sono recati in ospedale, seguiti successivamente anche dal figlio Luigi: i tre si sono trattenuti nel nosocomio per poco più di due ore. Si è appreso attraverso il bollettino diffuso dall’ospedale San Raffaele di Milano che “il presidenteè attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica”. Il messaggio di...

