"So a chi sta pensando...": Emilio Fede, confessione straziante su Berlusconi (Di venerdì 7 aprile 2023) Emilio Fede in questo momento può "solo pregare per lui". Per Silvio Berlusconi, perché la sua storia col Cavaliere "è una storia che va e ritorna. La sua vita è legata a doppio fila alla mia. E non certo per il bunga bunga o per altre frescacce. Ci unisce un affetto fraterno e la nostra amicizia non è mai finita. La mia carriera giornalistica era già avviata ma è grazie a lui se è progredita. Gli devo tanto", dice in una intervista a La Stampa. Il giornalista gli ha "mandato un messaggio, un messaggio che sono certo arriverà nelle sue mani. L'importante è fargli sapere che gli sono vicino in questo momento in cui lui sta lottando". "Silvio è un lottatore", prosegue Emilio Fede. "Sono sicuro che sta pensando alla sua mamma, per la quale aveva un amore assoluto, e che questo pensiero ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023)in questo momento può "solo pregare per lui". Per Silvio, perché la sua storia col Cavaliere "è una storia che va e ritorna. La sua vita è legata a doppio fila alla mia. E non certo per il bunga bunga o per altre frescacce. Ci unisce un affetto fraterno e la nostra amicizia non è mai finita. La mia carriera giornalistica era già avviata ma è grazie a lui se è progredita. Gli devo tanto", dice in una intervista a La Stampa. Il giornalista gli ha "mandato un messaggio, un messaggio che sono certo arriverà nelle sue mani. L'importante è fargli sapere che gli sono vicino in questo momento in cui lui sta lottando". "Silvio è un lottatore", prosegue. "Sono sicuro che staalla sua mamma, per la quale aveva un amore assoluto, e che questo pensiero ...

