Smart ostruisce il passo carrabile a Roma, SUV la spinge via per uscire (Di venerdì 7 aprile 2023) Scene di ordinaria follia al volante nella città di Roma, dove una Smart questa mattina si era tranquillamente parcheggiata su un passo carrabile. Il fatto è accaduto a Prati, zona tristemente nota per la carenza di posti auto in confronto agli altri quartieri della Capitale. Ma il fatto che i parcheggi siano pochi, non giustifica parcheggiarsi in questo modo. Oltretutto, magari anche ad allontanarsi dal veicolo in sosta, proibendo ai fruitori del garage di uscire. Il SUV spinge via la Smart per uscire dal parcheggio Il proprietario di un SUV che sostava all'interno del passo carrabile, dopo vari colpi di clacson ha deciso di agire d'istinto e soprattutto aprirsi un passaggio della propria macchina. Vedendo come il ...

