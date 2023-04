Sky Sport, Serie A 2022/23 29a Giornata, Palinsesto Telecronisti NOW (7 e 8 Aprile 2023) (Di venerdì 7 aprile 2023) Venerdì 7 e sabato 8 Aprile, appuntamento con la ventinovesima Giornata della stagione 2022/2023 della Serie A TIM. Venerdì dalle 21 appuntamento con Milan-Empoli su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW; si prosegue sabato dalle 12.30 con Udinese-Monza su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 16.30 sarà la volta di Atalanta-Bologna, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su... Leggi su digital-news (Di venerdì 7 aprile 2023) Venerdì 7 e sabato 8, appuntamento con la ventinovesimadella stagionedellaA TIM. Venerdì dalle 21 appuntamento con Milan-Empoli su SkyUno, SkyCalcio, Sky251, Sky4K e in streaming su NOW; si prosegue sabato dalle 12.30 con Udinese-Monza su SkyCalcio, Sky251 e in streaming su NOW. Alle 16.30 sarà la volta di Atalanta-Bologna, su SkyCalcio, Sky251, Sky4K e in streaming su...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Coppa Italia, curva dello Juventus Stadium chiusa per un turno per cori razzisti - SkySportMotoGP : ???? ???????????????????? ???? ?????????????????? A Termas la 1^ vittoria in MotoGP 4 italiani in top ten ? - SkySportF1 : ??' ???????????????? ???? ?????????? GP epico a Melbourne, 3 ripartenze da bandiera rossa: non era mai successo!! La ricostruzione… - LucaIfurfaro962 : RT @SkySportMotoGP: ?? La MotoGP non si ferma? Al via un altro imperdibile weekend di Motori PROGRAMMAZIONE ? - gps72 : @jacopo_iacoboni Quando sky mi chiama per aggiungere “sport e calcio” butto giù il telefono all’istante. -

Atalanta, De Roon: "Credo che finirò a Bergamo" Ai microfoni di Sky Sport, De Roon ha parlato così della rincorsa Champions: "Quando guardo la classifica e vedo l'Atalanta tra le squadre di Roma e di Milano e la Juventus penso che siamo ancora lì per il settimo ... Atalanta, De Roon: "Hojlund diventerà un top player, chiuderò qui la carriera" In un'intervista in esclusiva a Sky Sport , De Roon ha parlato delle prospettive del finale di stagione elogiando anche un proprio compagno: Rasmus Hojlund , vera rivelazione del campionato. A dieci ... Dove vedere Milan - Empoli in TV e streaming La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky : canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 del ... Ai microfoni di, De Roon ha parlato così della rincorsa Champions: "Quando guardo la classifica e vedo l'Atalanta tra le squadre di Roma e di Milano e la Juventus penso che siamo ancora lì per il settimo ...In un'intervista in esclusiva a, De Roon ha parlato delle prospettive del finale di stagione elogiando anche un proprio compagno: Rasmus Hojlund , vera rivelazione del campionato. A dieci ...La partita sarà trasmessa in diretta tv su: canali di riferimento,Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre),Calcio (numero 202 e 240 del ... Sky Sport – basket “NBA”: “Regular Season” (7-9 aprile 2023) Sportando La Fifa toglie il Mondiale Under 20 all'Indonesia Drastica decisione della Fifa che ha stabilito di non far più disputare in Indonesia il Mondiale di calcio Under 20 in programma a maggio. Alla base della decisione ... ATP Monte-Carlo, Fognini dà forfait: out per l'infortunio al piede Il tennista ligure è costretto a saltare l'Atp 1000 di Monte-Carlo. "Purtroppo l'infortunio al piede non mi consente di giocare" ha scritto Fognini sui social: si aggiunge ai forfait di Nadal e ... Drastica decisione della Fifa che ha stabilito di non far più disputare in Indonesia il Mondiale di calcio Under 20 in programma a maggio. Alla base della decisione ...Il tennista ligure è costretto a saltare l'Atp 1000 di Monte-Carlo. "Purtroppo l'infortunio al piede non mi consente di giocare" ha scritto Fognini sui social: si aggiunge ai forfait di Nadal e ...