SKY: “Lecce-Napoli: Spalletti fa riposare alcuni big: ecco i cambi” (Di venerdì 7 aprile 2023) Sky Sport rivela che per Lecce-Napoli Luciano Spalletti effettuerà cambi: farà riposare alcuni big stanchi per i troppi impegni Si avvicina Lecce-Napoli, partita valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A. La redazione di Sky Sport fa un importante aggiornamento sulle probabili formazioni per la gara in programma tra poco all’Ettore Giardiniero Via del Mare di Lecce: “Con Osimhen ancora fuori (possibile rientro in Champions contro il Milan), Spalletti si affida a Raspadori come terminale offensivo. In difesa dentro Juan Jesus per Kim, a centrocampo gioca Elmas per Zielinski. Baroni cambia l’attacco, perde Blin a centrocampo ma in difesa ritrova Umtiti“. Per Sky Sport ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 7 aprile 2023) Sky Sport rivela che perLucianoeffettuerà: faràbig stanchi per i troppi impegni Si avvicina, partita valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A. La redazione di Sky Sport fa un importante aggiornamento sulle probabili formazioni per la gara in programma tra poco all’Ettore Giardiniero Via del Mare di: “Con Osimhen ancora fuori (possibile rientro in Champions contro il Milan),si affida a Raspadori come terminale offensivo. In difesa dentro Juan Jesus per Kim, a centrocampo gioca Elmas per Zielinski. Baronia l’attacco, perde Blin a centrocampo ma in difesa ritrova Umtiti“. Per Sky Sport ...

