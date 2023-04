Siracusa | focus Confindustria su agevolazioni Zes e finanziamenti Pnrr

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wltv6 : Siracusa, 7 aprile 2023 - Incontro operativo e proficuo ieri, nella sede di Confindustria Siracusa, con Massimo Car… - Caruso_Paolo_ : RT @danielepassanis: @cislfp RG-SR invita tutti al Focus sullo '?????????? ???? ???????????? ?????? ?????????????? ???????????????? ?????? ???????????????????? ???? ???????????? ?? ????????????????' ?… - danielepassanis : RT @danielepassanis: @cislfp RG-SR invita tutti al Focus sullo '?????????? ???? ???????????? ?????? ?????????????? ???????????????? ?????? ???????????????????? ???? ???????????? ?? ????????????????' ?… - danielepassanis : @cislfp RG-SR invita tutti al Focus sullo '?????????? ???? ???????????? ?????? ?????????????? ???????????????? ?????? ???????????????????? ???? ???????????? ?? ????????????????… -

A tutto ciò si aggiungono i progetti finanziati dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) in provincia direlativi in particolare al porto commerciale di Augusta, presentati da ...A tutto ciò si aggiungono i progetti finanziati dal PNRR in provincia direlativi al Porto di Augusta, presentati da Massimo Scatà per un ammontare di 26,2 milioni di euro. "Vogliamo ...Incontro operativo e proficuo ieri, nella sede di Confindustria, con Massimo Cartalemi, Project Manager della struttura tecnica dello Sportello Zes Sicilia Orientale, con sede a Catania. Presente anche Massimo Scatà, Responsabile Affari Generali dell'ADSP ...

Le Zes della Sicilia orientale, focus a Confindustria Siracusa Quotidiano di Sicilia

Incontro operativo e proficuo ieri, nella sede di Confindustria Siracusa, con Massimo Cartalemi, Project Manager della struttura tecnica dello Sportello ZES Sicilia Orientale, con sede a Catania. Pres ...L’imputazione riqualificata “in corruzione” a Denis Verdini, la “gravissima operazione di depistaggio” dell’ex avvocato Piero Amara sul caso Eni e i suoi “rapporti economici solidi e cospicui” con l’i ...