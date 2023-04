Sinner tra i top 10 dell'Atp: chi sono gli altri che sfiderà a Montecarlo (Di venerdì 7 aprile 2023) L'azzurro raggiungerà l'ottava posizione in classifica, il suo best ranking. Sarà tra i grandi protagonisti del torneo di Montecarlo e ai quarti potrebbe incontrare Novak Djokovic Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 aprile 2023) L'azzurro raggiungerà l'ottava posizione in classifica, il suo best ranking. Sarà tra i grandi protagonisti del torneo die ai quarti potrebbe incontrare Novak Djokovic

