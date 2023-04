Silvio Berlusconi rompe il silenzio | le sue dichiarazioni dall’ospedale

(Di venerdì 7 aprile 2023), ricoverato da alcuni giorni in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano, ha rotto definitivamente il. L’ex premier ha rilasciato alcuneal Giornale. Gli italiani in questi giorni sono in apprensione per le sue condizioni di salute e sperano che possa migliorare. (Continua…) Leggi anche:, poco fa l’esito degli esami: cos’hanno scoperto Leggi anche: “Svelata la malattia”:, il triste annuncioRicoverato al San Raffaele di Milanoè ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - trash_italiano : “Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha… - enviousneet : RT @91DFNCLSSX: una persona di merda come silvio berlusconi che ha abusato di tante ragazze e soprattutto minorenni non avrà mai la mia pie… - frasarmin : RT @91DFNCLSSX: una persona di merda come silvio berlusconi che ha abusato di tante ragazze e soprattutto minorenni non avrà mai la mia pie… -

... nasce nell'agosto del 1966, dal primo matrimonio dicon Carla Elvira Lucia Dall'Oglio. ... Maurizio Vanadia , dall'amore dei due sono nati Gabriele erispettivamente nel 2002 e nel ...L'amore, quello sincero, non conosce distanze e ostacoli. E così quando ha saputo del ricovero diall'ospedale San Raffaele di Milano non ci ha pensato due volte. Ha messo da parte ogni suo impegno, è salito in treno e ha raggiunto il nosocomio per dimostrare affetto e vicinanza ...Tutta la politica, superando gli steccati delle divergenze di idee e dei colori, in queste ore fa quadrato attorno a. Davanti alla malattia non esistono divisioni tali da non esprimere vicinanza a un uomo che sta combattendo la sua battaglia più dura. Ci sono alcune eccezioni, rappresentate da ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Macrì, che ha anche un tatuaggio con la firma di Berlusconi, si è posizionato sotto il settore D dell'ospedale con un cartellone con la scritta "Forza Silvio, il Salento è con te". "Sono venuto qui ...