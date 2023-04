Silvio Berlusconi ricoverato, la rabbia di Frankie Hi-Nrg: “Io lo detesto da sempre ma voi mi fate ribrezzo e schifo” (Di venerdì 7 aprile 2023) “Io tutti quelli che si dicono ‘pronti a festeggiare’, ridanciani e birichini, senza citare il motivo di tanta incontenibile impazienza in queste ore, ecco, mi fanno tra il ribrezzo e lo schifo. E lo dico io, che lo detesto da sempre”. A scriverlo su Twitter è il rapper Frankie Hi-Nrg che non ha potuto esimersi dal condannare i vergognosi commenti degli haters che in queste ore stanno riversando sui social parole d’odio sulla malattia e il ricovero di Silvio Berlusconi. L’artista aggiunge infatti al post gli hashtag “#senzapalle” e “#Berlusconi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) “Io tutti quelli che si dicono ‘pronti a festeggiare’, ridanciani e birichini, senza citare il motivo di tanta incontenibile impazienza in queste ore, ecco, mi fanno tra ile lo. E lo dico io, che loda”. A scriverlo su Twitter è il rapperHi-Nrg che non ha potuto esimersi dal condannare i vergognosi commenti degli haters che in queste ore stanno riversando sui social parole d’odio sulla malattia e il ricovero di. L’artista aggiunge infatti al post gli hashtag “#senzapalle” e “#”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

