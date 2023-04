Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva: come sta oggi? Ieri la prima chemioterapia per la leucemia (Di venerdì 7 aprile 2023) come sappiamo, Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva da mercoledì; il leader di Forza Italia si trova all’Ospedale San Raffaele di Milano e Ieri gli è stata somministrata la prima chemioterapia per combattere la leucemia cronica da cui è affetto. come sta oggi il famoso politico? Leggi anche: Silvio Berlusconi ha 17 nipoti: chi... Leggi su donnapop (Di venerdì 7 aprile 2023)sappiamo,inda mercoledì; il leader di Forza Italia si trova all’Ospedale San Raffaele di Milano egli è stata somministrata lachemioper combattere lacronica da cui è affetto.stail famoso politico? Leggi anche:ha 17 nipoti: chi...

