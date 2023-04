Silvio Berlusconi inizia la chemioterapia, ecco come sta ora (Di venerdì 7 aprile 2023) Recentemente Silvio Berlusconi è stato ricoverato al reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano a causa di un’infezione polmonare che non è l’unico dei suoi problemi, il leader di Forza Italia infatti sta combattendo anche contro una leucemia mielomonocitica cronica, una malattia frequente negli anziani, che non sarebbe così anomala dato che il politico ha ormai raggiunto l’età di 86 anni, e che lo ha costretto ad iniziare un ciclo di chemioterapia: a svelare la sua diagnosi e le sue condizioni di salute attuali è stata l’Ansa. Silvio Berlusconi ricoverato, il suo stato di salute attuale come comunicato dall’Ansa, le condizioni di Silvio Berlusconi “registrano oggi un incoraggiante miglioramento rispetto a ieri. Sebbene la ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 7 aprile 2023) Recentementeè stato ricoverato al reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano a causa di un’infezione polmonare che non è l’unico dei suoi problemi, il leader di Forza Italia infatti sta combattendo anche contro una leucemia mielomonocitica cronica, una malattia frequente negli anziani, che non sarebbe così anomala dato che il politico ha ormai raggiunto l’età di 86 anni, e che lo ha costretto adre un ciclo di: a svelare la sua diagnosi e le sue condizioni di salute attuali è stata l’Ansa.ricoverato, il suo stato di salute attualecomunicato dall’Ansa, le condizioni di“registrano oggi un incoraggiante miglioramento rispetto a ieri. Sebbene la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Io non ho mai votato Silvio Berlusconi. E Forza Italia non ha mai votato la fiducia al mio Governo. A maggior ragio… - trash_italiano : “Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha… - Agenzia_Ansa : FLASH I Il bollettino medico firmato dai dott.Zangrillo e Ciceri del San Raffaele di Milano: 'Silvio Berlusconi è a… - ariolele : RT @Libero_official: 'La telefonata più bella che potessi ricevere. Ti aspettiamo presto': #Salvini rivela di aver ricevuto la telefonata d… - nalial : RT @Sydwerehere: Prima che scatti l’ormai inevitabile “santo subito”, obiettività storiografica impone di ricordare come Silvio Berlusconi… -