Silvio Berlusconi ha la leucemia mielomonocitica cronica da due anni: «Ma le cure funzionano anche sugli anziani»

La diagnosi di leucemia mielomonocitica cronica per Silvio Berlusconi risale a due anni fa. La riacutizzazione che l'ha portato al ricovero al San Raffaele invece risale a qualche settimana. Così si è arrivati al ricovero di fine marzo E agli esami che mostravano che «i globuli bianchi continuavano a salire» e le terapie per tenere a bada la malattia. La complicazione di un'infezione polmonare ha invece portato al ricovero. Il trattamento è effettuato con gli antibiotici. Mentre per la chemioterapia a cui si sottopone l'ex presidente del Consiglio ci vorrà qualche giorno per vederne i risultati. Gli effetti collaterali sono caduta dei capelli e nausea. Poi c'è anche l'insufficienza renale, che per ora appare sotto controllo.

