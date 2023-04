Silvio Berlusconi ha chiamato Salvini e Meloni durante il Cdm | come sta

(Di venerdì 7 aprile 2023) “Forza, Monza è con te”. Questa la scritta che si legge sullo striscione affisso fuori dall’ospedale San Raffaele in queste ore, in supporto ache si trova ricoverato in terapia intensiva a causa delle complicazioni della leucemia da cui è affetto., Zangrillo: “Un sacco di gente dice cazzate” L’Italia intera L'articolo proviene da Inews24.it.

Fedele Confalonieri ha lasciato il San Raffaele dove ha fatto visita a: sta 'meglio di prima,' ha detto, prima di farsi largo tra i giornalisti che continuavano a chiedergli notizie: 'Dai, non rompete i coglioni ha detto'. Leggi Anche..."Io non ho mai votato. E Forza Italia non ha mai votato la fiducia al mio governo. A maggior ragione in questo momento voglio dire con affetto: Forza. Ti aspettiamo sorridente in Senato. Forza ...Il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri è tornato anche oggi a fare visita all'ex premierricoverato da due giorni in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. "Vengo qui a vedere come sta" ha detto ai cronisti entrando nell'edificio. Anche il figlio Luigi e il ...

La leucemia mielomonocitica che ha colpito Silvio Berlusconi è una forma di tumore del sangue che porta alla crescita di una specifica tipologia di globuli bianchi. Per l’appunto i monociti. Come si ...Giovedì pomeriggio l’amministratore delegato della squadra, Adriano Galliani, è arrivato in visita nel nosocomio milanese E’ quanto si legge sullo striscione firmato dalla Curva Davide Pieri, cuore ...