Silvio Berlusconi come sta, l'annuncio improvviso di Zangrillo (Di venerdì 7 aprile 2023) Silvio Berlusconi come sta. L'ex premier è ricoverato da alcuni giorni all'ospedale San Raffaele di Milano. Berlusconi si trova in terapia intensiva ed ha accusato problemi respiratori. Nel primo bollettino medico diffuso dall'ospedale è stato annunciato che l'ex presidente del Consiglio da tempo soffre di leucemia mieloide cronica. Adesso, invece, è arrivato l'annuncio improvviso di Alberto Zangrillo, medico personale di Berlusconi.

