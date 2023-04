Silos di mangimi crolla e schiaccia un'auto a Forlì: morti 3 fratelli (2 sono minorenni) (Di venerdì 7 aprile 2023) Tre persone sono morte in un incidente che si è verificato nei pressi di un'azienda agricola a Bertinoro, in provincia di Forlì.Ferentillo, un tir butta giù la tettoia... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 7 aprile 2023) Tre personemorte in un incidente che si è verificato nei pressi di un'azienda agricola a Bertinoro, in provincia di.Ferentillo, un tir butta giù la tettoia...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : Intervento dei #vigilidelfuoco dalle 14.15 in un’ azienda agricola a Bertinoro (FC) per il crollo di un silos di ma… - Agenzia_Ansa : Crolla un silos di mangimi e investe un'auto, tre morti. L'incidente è avvenuto a Bertinoro, in provincia di Forlì,… - NunziaCentanni : RT @AdriMCMLXI: Silos di mangimi crolla, tre persone morte schiacciate a Forlì tra cui due minori - GiannettiMarco : RT @Agenzia_Ansa: Crolla un silos di mangimi e investe un'auto, tre morti. L'incidente è avvenuto a Bertinoro, in provincia di Forlì, nei p… - MutiLeonilde : RT @Agenzia_Ansa: Crolla un silos di mangimi e investe un'auto, tre morti. L'incidente è avvenuto a Bertinoro, in provincia di Forlì, nei p… -