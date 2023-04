"Siete vergognosi": esplode l'ira di Locatelli, parole pesantissime (Di venerdì 7 aprile 2023) Il derby d'Italia sempre più derby degli insulti. L'ultima sfida a Torino tra bianconeri e nerazzurri in Coppa Italia ha lasciato degli strascichi che non accennano ad essere sollevati. Del resto, ciò che è accaduto a fine partita è quanto di più contrario ad uno spirito sportivo sano: l'esultanza dopo il rigore trasformato di Lukaku, gli insulti razzisti della curva, la risposta stizzita del belga, espulso, quindi la discussione animata, trasformatasi in rissa, tra Handanovic e Cuadrado, che ha portato altri due cartellini rossi. E, come se non bastasse, le due società hanno continuato a sventolare le proprie bandiere, non puntando i fari su ciò che di più grave c'è a livello generale, cioè la condanna del razzismo tout-court. In mezzo a questo pantano, chiaramente, le fanbase bianconere e nerazzurre più becere ci hanno navigato con i commenti più offensivi e dannosi sui social. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Il derby d'Italia sempre più derby degli insulti. L'ultima sfida a Torino tra bianconeri e nerazzurri in Coppa Italia ha lasciato degli strascichi che non accennano ad essere sollevati. Del resto, ciò che è accaduto a fine partita è quanto di più contrario ad uno spirito sportivo sano: l'esultanza dopo il rigore trasformato di Lukaku, gli insulti razzisti della curva, la risposta stizzita del belga, espulso, quindi la discussione animata, trasformatasi in rissa, tra Handanovic e Cuadrado, che ha portato altri due cartellini rossi. E, come se non bastasse, le due società hanno continuato a sventolare le proprie bandiere, non puntando i fari su ciò che di più grave c'è a livello generale, cioè la condanna del razzismo tout-court. In mezzo a questo pantano, chiaramente, le fanbase bianconere e nerazzurre più becere ci hanno navigato con i commenti più offensivi e dannosi sui social. ...

