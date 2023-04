Sicurezza stradale - Concluso il progetto per la mappatura dei punti pericolosi (Di venerdì 7 aprile 2023) Si è conclusa con la raccolta di 1.031 segnalazioni la prima parte del progetto#StopStradeKiller, promosso dall'Associazione familiari vittime della strada in collaborazione con SMA Road Safety, azienda del Gruppo Industry AMA di Marcianise (CE) specializzata nella progettazione e produzione di attenuatori d'urto, barriere laterali e terminali di guard-rail. Il programma ha coinvolto 14 persone imputate, indagate o condannate per reati connessi alla guida (in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti), in carico agli uffici di esecuzione penale esterna del ministero della Giustizia e assegnate all'Associazione per la sospensione del procedimento penale con messa alla prova o effettuazione di pena sostitutiva. Il progetto. Dopo un'adeguata formazione sul tema, tenuta da Roberto Impero (ceo dell'azienda), i partecipanti hanno imparato a ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 7 aprile 2023) Si è conclusa con la raccolta di 1.031 segnalazioni la prima parte del#StopStradeKiller, promosso dall'Associazione familiari vittime della strada in collaborazione con SMA Road Safety, azienda del Gruppo Industry AMA di Marcianise (CE) specializzata nella progettazione e produzione di attenuatori d'urto, barriere laterali e terminali di guard-rail. Il programma ha coinvolto 14 persone imputate, indagate o condannate per reati connessi alla guida (in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti), in carico agli uffici di esecuzione penale esterna del ministero della Giustizia e assegnate all'Associazione per la sospensione del procedimento penale con messa alla prova o effettuazione di pena sostitutiva. Il. Dopo un'adeguata formazione sul tema, tenuta da Roberto Impero (ceo dell'azienda), i partecipanti hanno imparato a ...

