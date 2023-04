Sicurezza, Speranzon: “Oltre 2mila assunzioni nelle Forze dell’ordine: un’altra promessa mantenuta” (Di venerdì 7 aprile 2023) “Oltre 2 mila nuove assunzioni nel personale della polizia, della guardia costiera, dei vigili del fuoco: è quanto ha varato ieri il governo Meloni durante il consiglio dei ministri. È così che trova compimento un altro dei punti programmatici di Fratelli d’Italia in campagna elettorale: la salvaguardia della Sicurezza dei cittadini, che costituisce la base della convivenza sociale e garantisce sviluppo e benessere. In cinque anni ci poniamo l’obiettivo di garantire legalità, riqualificare i nostri territori, rafforzare il tessuto sociale”. Lo dichiara il senatore Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia a palazzo Madama. (ITALPRESS) L'articolo Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 aprile 2023) “2 mila nuovenel personale della polizia, della guardia costiera, dei vigili del fuoco: è quanto ha varato ieri il governo Meloni durante il consiglio dei ministri. È così che trova compimento un altro dei punti programmatici di Fratelli d’Italia in campagna elettorale: la salvaguardia delladei cittadini, che costituisce la base della convivenza sociale e garantisce sviluppo e benessere. In cinque anni ci poniamo l’obiettivo di garantire legalità, riqualificare i nostri territori, rafforzare il tessuto sociale”. Lo dichiara il senatore Raffaele, vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia a palazzo Madama. (ITALPRESS) L'articolo Secolo d'Italia.

