Siccità, Fedagripesca: "E' allarme produzione vongole -35%" (Di venerdì 7 aprile 2023) Vadis Paesanti: "da alghe a caldo produzione in forte calo e decreto con captazione acqua dolce crea problemi ulteriori" Le pregiate vongole veraci mancheranno sulle tavole degli Italiani? Ce ne saranno sicuramente di meno in produzione e quindi anche in vendita. Il problema è che nella zona della Sacca di Goro, tra le foci del Po di Volano e del Po di Goro, (nel ferrarese) dove la produzione di vongole veraci, detiene il primato in Italia, i molluschi (e non solo) soffrono il caldo, la Siccità e sono soffocate dalle alghe. Ed è così che i pescatori del Delta del Po ferrarese, lanciano l'allarme. "Il calo di produzione quest'anno sia per le vongole veraci che per le cozze sarà del -30, -35% rispetto all'anno scorso" afferma ...

