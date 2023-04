Si tuffò da un palazzo a Venezia | identificato e multato di 2 mila euro un turista inglese Il sindaco Brugnaro | «Ora aspettiamo le scuse pubbliche»

Leggi su open.online

(Di venerdì 7 aprile 2023) Sono stati individuati e segnalati alle autorità di frontiera, i quattro giovani inglesi che la scorsa settimana si erano esibiti in tuffi dal tetto di un edificio e altri salti tra i canali di, postando le loro performance sui social media. La polizia municipale del capoluogo veneto, in collaborazione con la polizia di frontiera, ha infattii quattro responsabili delle (rischiose) bravate – che non potranno più rientrare in Italia, perché sarebbero espulsi – e il “basista”, ovvero un giovaneno residente nell’edificio che dà su campo di San Pantalon e sul Rio Novo, dal quale il più spericolato dei quattro si era tuffato il 24 marzo scorso. A quest’ultimo è stata inoltre notificata – scrive su Facebook ildi, Luigi– una sanzione di ...