“Si lasciano dopo pochi mesi” I due giovani attori italiani non stanno più insieme | l’annuncio

Clamoroso, ma vero: due attori italiani non starebbero più insieme e l'annuncio è stato fatto in modo originale. Non stiamo parlando di una vera e propria dichiarazione ufficiale, ma Giacomo Giorgio non avrebbe più una fidanzata. Proprio quest'ultima ha pubblicato un video eloquente, che è stato prontamente commentato dagli utenti. I quali hanno intuito che qualcosa è andato storto e quindi entrambi sarebbero ora single e quindi alla ricerca ancora di un amore definitivo. Giacomo Giorgio era stato avvistato con la nuova fidanzata, anche lei appunto famosa, quindi c'erano state conferme sulla sua relazione sentimentale. Invece ora l'irreparabile si sarebbe verificato, anche se non sappiamo precisamente quando ci sarebbe stata la rottura. Erano stati beccati, come ricordato dal sito Cosmopolitan, nei pressi di un ...

