Sì, l’agenda di Borsellino non è stata rubata dalla mafia. E Ayala lo diceva 11 anni fa (Di venerdì 7 aprile 2023) Gli sconcertanti rilievi della sentenza di Caltanissetta sul collega e amico di Falcone e Borsellino. I ricordi di un uomo sconvolto. L’incredibile vicenda di una borsa dimenticata su un divano. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 aprile 2023) Gli sconcertanti rilievi della sentenza di Caltanissetta sul collega e amico di Falcone e. I ricordi di un uomo sconvolto. L’incredibile vicenda di una borsa dimenticata su un divano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caravaggio56 : RT @HuffPostItalia: Sì, l’agenda di Borsellino non è stata rubata dalla mafia. E Ayala lo diceva 11 anni fa (di F. Olivo) - GioITA2 : RT @HuffPostItalia: Sì, l’agenda di Borsellino non è stata rubata dalla mafia. E Ayala lo diceva 11 anni fa (di F. Olivo) - Marghe94075366 : RT @itsmeback_: SKYTG24 adesso: 'I giudici del processo Borsellino escludono che sia stata la mafia a far sparire l'agenda rossa del giudic… - HuffPostItalia : Sì, l’agenda di Borsellino non è stata rubata dalla mafia. E Ayala lo diceva 11 anni fa (di F. Olivo) - calvi1956 : RT @AngiKappa: Nella strage di Via D'Amelio é erano coinvolti elementi esterni a Cosa Nostra che hanno fatto sparire l'agenda rossa di #Pao… -