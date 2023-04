Si dice nero o di colore? Guida al linguaggio inclusivo VIDEO

(Di venerdì 7 aprile 2023) È meglio direo di? Sì, lo so, probabilmente a scuola o in famiglia ti è stato insegnato a usale la locuzione di. Ma si tratta di un falso amico. Innanzitutto, perché la prima domanda che sorge spontanea è “ma di quale”? Non abbiamo forse tutti undella pelle? Quindi, perché disono soltanto i non bianchi. Poi, questa espressione mutua quella americanad, che veniva usata per separare luoghi riservati ai bianchi da quelli riservati ai non bianchi. Insomma, no, non sidi

È meglio dire nero o di colore Sì, lo so, probabilmente a scuola o in famiglia ti è stato insegnato a usale la locuzione di colore. Ma si tratta di un falso amico. Innanzitutto, perché la prima ...