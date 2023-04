Si conclude “Pasqua Col Cuore”, l’associazione “Terni Col Cuore” prosegue il suo impegno per la città (Di venerdì 7 aprile 2023) Con la consegna presso la sede della Croce Rossa di Terni dei buoni alimentari e delle uova Pasquali di Ternana Cuore Umbro si è conclusa l’iniziativa denominata Pasqua Col Cuore. Settantadue famiglie in difficoltà del nostro territorio hanno usufruito di questo sostegno, che l’associazione Terni Col Cuore eroga con continuità dall’inizio della pandemia Covid19. Nei giorni scorsi i calciatori rossoverdi avevano ospitato al Liberati, per l’allenamento, i ragazzi delle case-famiglia di Terni e provincia, consegnando loro, al termine della seduta, le uova di cioccolato marchiate Ternana Calcio. Ieri gli auguri e la consegna delle uova anche per le bambine ed i bambini dell’Emporio dei ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Con la consegna presso la sede della Croce Rossa didei buoni alimentari e delle uovali di TernanaUmbro si è conclusa l’iniziativa denominataCol. Settantadue famiglie in difficoltà del nostro territorio hanno usufruito di questo sostegno, cheColeroga con continuità dall’inizio della pandemia Covid19. Nei giorni scorsi i calciatori rossoverdi avevano ospitato al Liberati, per l’allenamento, i ragazzi delle case-famiglia die provincia, consegnando loro, al termine della seduta, le uova di cioccolato marchiate Ternana Calcio. Ieri gli auguri e la consegna delle uova anche per le bambine ed i bambini dell’Emporio dei ...

