Sgarbi attacca il sindaco Sala: “San Siro non verrà mai abbattuto” (Di venerdì 7 aprile 2023) Vittorio Sgarbi non è mai banale nel momento in cui decide di farsi intervistare. Sgarbi è stato ospite della Rai, nella trasmissione di Un Giorno da Pecora, e ha parlato dell’importanza e del valore dello stadio San Siro. Il Sottosegretario alla Cultura ha attaccato il sindaco di Milano Sala e poi ha detto la sua opinione anche relativamente alla questione stadio a Firenze. Le parole di Sgarbi: “San Siro non si abbatterà mai, Sala invece che difenderlo si preoccupa di abbatterlo ma pare che anche la Sovrintendenza abbia capito. Ristrutturare l’Artemio Franchi? Stavo dialogando a questo proposito col sindaco Nardella, mediando tra conservazione e innovazione, ma poi è arrivata questa botta che non dipende certo da me: ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) Vittorionon è mai banale nel momento in cui decide di farsi intervistare.è stato ospite della Rai, nella trasmissione di Un Giorno da Pecora, e ha parlato dell’importanza e del valore dello stadio San. Il Sottosegretario alla Cultura hato ildi Milanoe poi ha detto la sua opinione anche relativamente alla questione stadio a Firenze. Le parole di: “Sannon si abbatterà mai,invece che difenderlo si preoccupa di abbatterlo ma pare che anche la Sovrintendenza abbia capito. Ristrutturare l’Artemio Franchi? Stavo dialogando a questo proposito colNardella, mediando tra conservazione e innovazione, ma poi è arrivata questa botta che non dipende certo da me: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Le parole di #Sgarbi su #SanSiro e sull'#ArtemioFranchi - Bianca34874951 : RT @fanpage: Sgarbi attacca gli attivisti di #UltimaGenerazione per l'ultimo gesto alla Barcaccia, riempita di liquido nero a base di carbo… - infoitinterno : Sgarbi attacca Ultima Generazione per la Baraccia, ma Fontana di Trevi tinta di rosso gli stava bene - MicheleSpina20 : RT @fanpage: Sgarbi attacca gli attivisti di #UltimaGenerazione per l'ultimo gesto alla Barcaccia, riempita di liquido nero a base di carbo… - murphi57 : RT @fanpage: Sgarbi attacca gli attivisti di #UltimaGenerazione per l'ultimo gesto alla Barcaccia, riempita di liquido nero a base di carbo… -