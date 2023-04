(Di venerdì 7 aprile 2023) Ancora un. Stavolta a essere stato preso di mira un negozio di moto situato su via deldove hanno portato via tre. Sono entrati sfondando ladell’ingresso posteriore. Un gran baccano quello che hanno fatto i ladritarda serata di mercoledì scorso, poco prima della mezza, per mettere a segno un furto veloce. Sono entrati sfondando ladell’ingresso posteriore Hanno portato via tre, del valore complessivo di 9mila euro, caschi e qualche maglietta. Niente altro. Vuoi perché è scattato l’allarme, vuoi perché evidentemente hanno cercato oggetti facilmente rivendibili e le moto si sa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Sfondano la vetrata e rubano bici elettriche: colpo nella notte in via del Foro Italico -

la saracinesca del negozio In primo luogo hanno rubato il Fiat Ducato parcheggiato poco ... Il mezzo è servito loro per sfondare la saracinesca del negozio e la: tre dei cinque della ...I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza un 34enne di nazionalità marocchina, già conosciuto alle forze dell'ordine, perché responsabile di furto ...La proprietaria del bar Stefy Stefania Gnocchini di Laura Boccanera Furto allo Stefy bar di via Castelfidardo a Civitanova. I ladriunae portano via contanti, liquori e alcolici e roba da mangiare. E' il secondo colpo nel giro di un mese per il locale di Stefania Gnocchini. I malviventi sono entrati in azione ...

Adrano, furto in un negozio di telefonia di Piazza Umberto: all’alba i ... Corriere Etneo

Tre bici elettriche di un valore non inferiore ai 3 mila euro ciascuna, portate via insieme a qualche maglietta, forse dei caschi e proteggi-gomiti: resta ancora da quantificare ...Spaccata notturna alla pizzeria "Pizza &co" dentro alla galleria del centro commerciale Il Torrione: un giovane a volto scoperto, ripreso chiaramente dalle telecamere ha preso a calci una delle vetrat ...