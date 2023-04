Settimana Santa, a Paupisi al via i riti con l’attesa processione di Cristo Morto e l’Addolorata (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSiamo ormai all’inizio della Settimana Santa e, come in tutte le Chiese, anche nella parrocchia di Paupisi si vivranno momenti liturgici nonché tradizionali legati alla Settimana di Passione. L’amministratore parrocchiale, don Antonio Fragnito, nel giorno della Domenica delle Palme ha benedetto i ramoscelli di ulivo in piazza don Tommaso Boscaino, con una grande partecipazione di fedeli della comunità, per poi spostarsi in chiesa per la celebrazione della Santa Messa e la lettura del Passio in cui è narrata la Passione di Gesù. Ma la Settimana Santa che precede la Domenica di Pasqua è ricca di celebrazioni e nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Bosco i riti saranno officiati da don Antonio insieme a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSiamo ormai all’inizio dellae, come in tutte le Chiese, anche nella parrocchia disi vivranno momenti liturgici nonché tradizionali legati alladi Passione. L’amministratore parrocchiale, don Antonio Fragnito, nel giorno della Domenica delle Palme ha benedetto i ramoscelli di ulivo in piazza don Tommaso Boscaino, con una grande partecipazione di fedeli della comunità, per poi spostarsi in chiesa per la celebrazione dellaMessa e la lettura del Passio in cui è narrata la Passione di Gesù. Ma lache precede la Domenica di Pasqua è ricca di celebrazioni e nella chiesa parrocchiale diMaria del Bosco isaranno officiati da don Antonio insieme a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... santegidionews : All'inizio della settimana santa una missione di #SantEgidio di #Karachi porta tende e aiuti agli alluvionati del… - santegidionews : Nel cuore delle Settimana Santa un appello urgente per salvare la vita di Ivan Abner Cantu condannato in Texas. L'e… - Avvenire_Nei : #Ucraina. #SettimanaSanta, la #ViaCrucis riporta la pace per le strade e sfida la guerra - TuttoQuaNews : RT @Avvenire_Nei: #Ucraina. #SettimanaSanta, la #ViaCrucis riporta la pace per le strade e sfida la guerra - NickyGyjjj : RT @DirTecno: Siamo in Settimana Santa, ma in realtà tutte le sono, e il compito più autentico di questa che viene detta Santa è proprio di… -