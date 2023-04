Sestri Levante in Serie C per la prima volta nella storia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Teleradiopace : Asl4: apre a Sestri Levante l’ambulatorio “Il medico di tutti”, seguirà poi Rapallo - LegaProOfficial : Il Presidente di #LegaPro @matteomarani fa i complimenti al @USDSestriLevant per la promozione in #SerieC: 'Congr… - infoitsport : Sestri Levante promosso in Serie C dopo 75 anni - Telenord : #SestriLevante in Serie C, l'assessore #Giampedrone: 'Investimento di 1,5 milioni per adeguamento dello stadio Sivo… - LiguriaNotizie : Gozzano-Sestri Levante 1-3, Corsari in festa: promossi in serie C -

Un trionfo annunciato quello del Sestri Levante che viene promosso in Serie C al termine di una cavalcata straordinaria. Dopo 75 anni la squadra di calcio dell'Unione Sportiva Sestri Levante torna in serie C. Il Sestri Levante è tornato in Serie C. La vittoria del girone arriva con quattro turni di anticipo dopo il successo ottenuto per 3-1 in casa del Gozzano e il contemporaneo pareggio della Sanremese.

Sestri Levante promosso in Serie C: un ritorno dopo quasi ottant'anni Goal.com

Grazie al successo di ieri per 3-1 a Gozzano, il Sestri Levante vince il girone A del campionato nazionale dilettanti (con 14 punti di vantaggio sulla Sanremese seconda in classifica a 4 giornate dalla fine).