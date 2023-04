Serie turca: Kraliçe (Di venerdì 7 aprile 2023) La è attualmente in onda sul canale turco Kanal D dal 22 marzo 2023. Tra i protagonisti troviamo Gökhan Alkan e Burcu Özberk. Indice Trama Kraliçe Kraliçe Trama episodio 1 Recensione Trama Kraliçe La Serie segue le vite di Ate? e Deniz, una coppia il cui mondo viene sconvolto quando Ate?, un famoso giocatore di basket, viene coinvolto in uno scandalo sessuale. Per complicare ulteriormente le cose, Deniz perde improvvisamente il padre, a cui era molto legata. Deniz e i suoi fratelli separati si riuniscono per il funerale del padre, solo per scoprire che aveva gravi difficoltà finanziarie. Deniz e sua figlia si recano nel villaggio del padre, dove cercano di salvare la fattoria di famiglia e riprendersi dal tradimento del marito. Nel frattempo, Ate? lotta per dimostrare la sua innocenza e riconquistare ... Leggi su serietvinpillole (Di venerdì 7 aprile 2023) La è attualmente in onda sul canale turco Kanal D dal 22 marzo 2023. Tra i protagonisti troviamo Gökhan Alkan e Burcu Özberk. Indice TramaTrama episodio 1 Recensione TramaLasegue le vite di Ate? e Deniz, una coppia il cui mondo viene sconvolto quando Ate?, un famoso giocatore di basket, viene coinvolto in uno scandalo sessuale. Per complicare ulteriormente le cose, Deniz perde improvvisamente il padre, a cui era molto legata. Deniz e i suoi fratelli separati si riuniscono per il funerale del padre, solo per scoprire che aveva gravi difficoltà finanziarie. Deniz e sua figlia si recano nel villaggio del padre, dove cercano di salvare la fattoria di famiglia e riprendersi dal tradimento del marito. Nel frattempo, Ate? lotta per dimostrare la sua innocenza e riconquistare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rena8886 : RT @AtlanaTrogrlic: @KizlarSoruyor @AdbaTv @FOXTurkiye L` ho vista in live,in lingua turca..e non sto correndo ancora in cerca di traduzion… - AtlanaTrogrlic : @KizlarSoruyor @AdbaTv @FOXTurkiye L` ho vista in live,in lingua turca..e non sto correndo ancora in cerca di tradu… - gjsvlle : @jensovly terra amara serie turca di grande qualità soprattutto perché c'è lei - maddalena140 : Io: è una serie turca Mamma: no è spagnola La tv: …Istanbul Mamma: VEDI! È SPAGNA?? - PatrizioValeri : @lorfab76 @fdr_mou Frattesi ora vale 35 mln,nazionale Marchizza,vale 7-8 mln,serie A Cetin,serie A turca Cancellier… -