Serie C, la Reggiana vince e torna in testa, l’Entella impatta a Lucca: 180 minuti di fuoco decideranno chi va in B (Di venerdì 7 aprile 2023) Giovedì sera si è giocato il 36° turno del girone B di Serie C. La Reggiana torna a vincere riprendendosi il primato: 4-2 alla Fermana. L’Entella non va oltre lo 0-0 contro la Lucchese e insegue a -2. Tennistico 6-1 del Cesena sul San Donato Tavarnelle Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 aprile 2023) Giovedì sera si è giocato il 36° turno del girone B diC. Lare riprendendosi il primato: 4-2 alla Fermana. L’Entella non va oltre lo 0-0 contro la Lucchese e insegue a -2. Tennistico 6-1 del Cesena sul San Donato Tavarnelle

