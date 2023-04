Serie B, ufficiale la data di via della nuova stagione (Di venerdì 7 aprile 2023) Serie B date nuova stagione – La Serie B si prepara a entrare nella sua fase più calda. Le ultime sette giornate della stagione 2022/23 stabiliranno non solo le squadre promosse in Serie A (con Frosinone e Genoa come principali candidate a conquistare l’accesso diretto alla massima Serie), ma anche quelle che si giocheranno i L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 7 aprile 2023)B date– LaB si prepara a entrare nella sua fase più calda. Le ultime sette giornate2022/23 stabiliranno non solo le squadre promosse inA (con Frosinone e Genoa come principali candidate a conquistare l’accesso diretto alla massima), ma anche quelle che si giocheranno i L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie B, ufficiale la data di via della nuova stagione: Serie B date nuova stagione – La Serie… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Napoli, la formazione ufficiale contro il Lecce: tre cambi per Luciano Spalletti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Napoli, la formazione ufficiale contro il Lecce: tre cambi per Luciano Spalletti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Napoli, la formazione ufficiale contro il Lecce: tre cambi per Luciano Spalletti - apetrazzuolo : SERIE A - Napoli, la formazione ufficiale contro il Lecce: tre cambi per Luciano Spalletti -