Serie A – Milan-Empoli 0-0 | annullato un rigore al Diavolo | LIVE NEWS

Gli azzurri ripartono dopo la sconfitta con ilIl Napoli vince 2 - 1 sul Lecce nel match valido per la 29/a giornata diA e disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. A decidere il match l'autorete di Gallo al 64'. ...FOTOGALLERY %s Foto rimanentiA Le pagelle di Lecce - Napoli 1 - 2 Il Napoli torna al successo dopo la brutta sconfitta in casa col: gli uomini di Spalletti vincono 2 - 1 a Lecce grazie a ...Il match valido per la 29esima giornata diA tra- Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro,ed Empoli si affrontano nel match valido per la 29esima giornata di...

Contro il Milan è stata una partita no, non cancella le cose belle fatte e non ci deve mettere pressione negativa: adesso li sfideremo con entusiasmo e spensieratezza, le armi che ci hanno permesso di ...SERIE A - Gli episodi controversi del match della 29ª di Serie A di scena a San Siro. Theo chiede un rigore per contatto con Fazzini sulla linea dell'area, l'arbitro però vede prima un tocco sul ...