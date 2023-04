Serie A: Ecco perché ‘Memo’ Ochoa vuole giocare la sua sesta Coppa del Mondo (Di venerdì 7 aprile 2023) 2023-04-07 19:10:58 Il web è in trepidazione: NO.nuovo considerando di ‘Promemoria’ Ochoa in Serie A. Da quando il veterano portiere messicano (37 anni) è arrivato a sostituire l’infortunato Luigi Sepe, Il livello che ha mostrato in porta per i salernitani è stato altissimo. Oggi, contro l’Inter, un nuovo campione. Quello di Guadalajara ha effettuato 10 parate (record stagionale insieme a Radu, gol della Cremonese) per evitare all’Inter di scappare in classifica dopo lo 0-1… e permettendo a Candreva di pareggiare in sconto. Quelli del sud hanno ottenuto un punto che li allontana dalla retrocessione ed è più vicino a raggiungere una permanenza che potrebbe essere decisiva per il rinnovo di ‘Memo’. Ochoa, che ha fatto parate di ogni tipo, alcune anche saltando dall’interno della porta, Indica il Mondiale 2026, che ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 7 aprile 2023) 2023-04-07 19:10:58 Il web è in trepidazione: NO.nuovo considerando di ‘Promemoria’inA. Da quando il veterano portiere messicano (37 anni) è arrivato a sostituire l’infortunato Luigi Sepe, Il livello che ha mostrato in porta per i salernitani è stato altissimo. Oggi, contro l’Inter, un nuovo campione. Quello di Guadalajara ha effettuato 10 parate (record stagionale insieme a Radu, gol della Cremonese) per evitare all’Inter di scappare in classifica dopo lo 0-1… e permettendo a Candreva di pareggiare in sconto. Quelli del sud hanno ottenuto un punto che li allontana dalla retrocessione ed è più vicino a raggiungere una permanenza che potrebbe essere decisiva per il rinnovo di, che ha fatto parate di ogni tipo, alcune anche saltando dall’interno della porta, Indica il Mondiale 2026, che ...

