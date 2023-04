Serie A, c’è Salernitana-Inter: le formazioni ufficiali (Di venerdì 7 aprile 2023) Le formazioni ufficiali di Salernitana-Inter Tutto pronto allo stadio Arechi di Salerno dove tra poco scenderanno in campo Salernitana e Inter nel match valido per la ventinovesima giornata della Serie A. Da pochi minuti i due allenatori, Paulo Sousa e Simone Inzaghi, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Salernitana-Inter, eccole: Salernitana (3-4-1-2): 13 Ochoa, 5 Daniliuc, 23 Gyomber, 98 Pirola; 2 Bronn, 18 Coulibaly, 10 Vilhena, 3 Bradaric; 87 Candreva, 20 Kastanos; 99 Piatek. A disposizione: 1 Fiorillo, 33 Sepe, 6 Sambia, 8 Bohinen, 9 Bonazzoli, 11 Botheim, 14 Valencia, 15 Ekong, 29 Dia, 39 Iervolino, 41 Nicolussi Caviglia, 66 Lovato. Allenatore: Paulo ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 7 aprile 2023) LediTutto pronto allo stadio Arechi di Salerno dove tra poco scenderanno in camponel match valido per la ventinovesima giornata dellaA. Da pochi minuti i due allenatori, Paulo Sousa e Simone Inzaghi, hanno comunicato ledi, eccole:(3-4-1-2): 13 Ochoa, 5 Daniliuc, 23 Gyomber, 98 Pirola; 2 Bronn, 18 Coulibaly, 10 Vilhena, 3 Bradaric; 87 Candreva, 20 Kastanos; 99 Piatek. A disposizione: 1 Fiorillo, 33 Sepe, 6 Sambia, 8 Bohinen, 9 Bonazzoli, 11 Botheim, 14 Valencia, 15 Ekong, 29 Dia, 39 Iervolino, 41 Nicolussi Caviglia, 66 Lovato. Allenatore: Paulo ...

