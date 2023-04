Serie A | 29ª giornata | diretta TV e streaming partite DAZN-Sky Sport

Leggi su inter-news

(Di venerdì 7 aprile 2023) Tre anticipi nel venerdì Santo, con laA che per Pasqua gioca per il resto al sabato. Oggi le squadre impegnate in Champions League la prossima settimana per i quarti di finale, con l’Inter a Salerno ad aprire la ventinovesimaA 2022-2023 – 29ªSalernitana-Inter – venerdì 7 aprile ore 17 –TV Zona(canale 214) eLecce-Napoli – venerdì 7 aprile ore 19 –TV Zona(canale 214) eMilan-Empoli – venerdì 7 aprile ore 21 –TV Sky: canaliUno (SAT 201, DTT 472),Calcio (SAT 202, DTT 473) e251, ...