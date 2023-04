Serena Grandi | «Pino Daniele? Ci incontrammo | ci guardammo e di notte scrisse per me “Mal di te”»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 aprile 2023)racconta i suoi amori e la sua carriera in un’intervista a La Repubblica. Laparla dei tanti mostri sacri del cinema italiano con cui ha lavorato. Come Alberto Sordi: con lui e Nino Manfredi ha girato “In nome del popolo sovrano”. «Sordi era in forma strepitosa, la domenica andavamo a mangiare al ristorante, io portavo il bambino piccolo. Alberto amava il tartufo e il vino rosso dolce. Ricordo una scena alla fine del film, entrambi truccati da anziani, la macchina ci prende da dietro mentre camminiamo a braccetto. Non c’è audio. Lui dice “sbrìgate, ‘nnamo, famo presto senno’ se magnano tutti i cornetti”. Era l’ora della colazione serale, avevamo fame. Sordi aveva bellissimi occhi azzurri, se non fossi stata sposata…». Con Paolo Villaggio, invece,ha condiviso il set ...