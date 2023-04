Serena Bortone | lo sfogo | Mi aspetto di tutto | cosa rischia ora

(Di venerdì 7 aprile 2023)dice addio a Oggi è un altro giorno? Il rumors che la vede protagonista è ormai sulla bocca di tutti. Pare infatti che la conduttrice di Rai 1 non sarà riconfermata nella prossima stagione televisiva e, addirittura, circolano già i nomi di alcuni possibili sostituti. Così dopo settimane di silenzio, laha deciso di chiarire la situazione una volta per tutte: "Io misempre- ha ammesso al settimanale Nuovo - ma anche il contrario di, quindi so che la vita ci concede quel che vuole". Laè alla guida del programma da tre edizioni e colleziona buoni ascolti nonostante la concorrenza sia agguerrita. Nelle reti Mediaset vanno in onda le soap turche e spagnole e sopratUomini e Donne di Maria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Oggi è un altro giorno con Serena Bortone su Rai 1, gli ospiti del 7 aprile - RBonsignorio : Ciao serena sono meravigliosi questi gatti sono amici a quattro zampe, e fanno compagnia ciaiGatto affettuoso e che… - ReignOfTheSerie : @altrogiornorai1 venerdì 7 aprile andrà in onda eccezionalmente alle 15.05 su Rai 1, dopo una puntata speciale di A… - msn_italia : Serena Bortone, battibecco in diretta: 'È un'intervista e faccio le domande' - dursopanicucci : RT @SerenissimaOOC: “Il profilo che hanno fatto è buffo, è Serena Bortone out of context” ?? -

Chi sono L'ex suora Cristina Scuccia , la quale ieri è stata ospite ad Oggi è un altro giorno da, la coppia composta da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini (a dire la verità il ...Perché Oggi è un altro giorno va in onda in ritardo, che cosa è successo L'amato talk show dinon comincerà al L'articolo Perché Oggi è un altro giorno va in onda in ritardo, cosa è successo proviene da True ...Oggi è un altro giorno, questo pomeriggio, andrà in onda eccezionalmente alle 15.05 su Rai 1 , dopo una puntata speciale di A sua immagine. Nel programma condotto da, Come sempre, si alterneranno momenti dedicati allo spettacolo ed altri dedicati al mondo della politica. Ecco gli ospiti del 7 aprile. In apertura di programmaincontra ...

Serena Bortone, battibecco in diretta: "È un'intervista e faccio le domande" ilGiornale.it

Il giovane attore figlio d’arte Filippo Laganà nel pomeriggio di questo Venerdì Santo racconterà la sua incredibile storia ai microfoni di Serena Bortone. Rilascerà una toccante intervista in cui ...Perché “Oggi è un altro giorno” non è in onda Se lo chiedono i telespettatori del programma condotto da Serena Bortone che si sono sintonizzati su Rai Uno al solito orario delle 14.10 per assistere ...