Senza uovo, guanciale e pecorino: la carbonara “inclusiva” Barilla è un pastone che prende in giro tutti (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr —Dopo dieci anni Barilla ancora deve pagare pegno per avere osato dichiarare, nel 2013, che l’unica famiglia è quella «naturale» e che negli spot dei prodotti aziendali non vi era posto per coppie omosessuali; ultimamente ce la sta mettendo tutta per cancellare quell’onta, a suon di progresso e iniziative «risvegliate» tutte dominate dalla narrativa del «nuovo normale» che ci attende. Iniziative dalle alterne fortune: già nei mesi scorsi Barilla aveva clamorosamente toppato ritrovandosi in mezzo al ciclone social per aver pubblicato un video in cui — nemmeno troppo sottilmente — si proponevano gli insetti come alimento e se ne esaltavano alcune proprietà. Addirittura consigliando, scherzosamente, di utilizzarli nella preparazione della carbonara. Se voleva essere un esperimento per tastare il terreno sui ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr —Dopo dieci anniancora deve pagare pegno per avere osato dichiarare, nel 2013, che l’unica famiglia è quella «naturale» e che negli spot dei prodotti aziendali non vi era posto per coppie omosessuali; ultimamente ce la sta mettendo tutta per cancellare quell’onta, a suon di progresso e iniziative «risvegliate» tutte dominate dalla narrativa del «nnormale» che ci attende. Iniziative dalle alterne fortune: già nei mesi scorsiaveva clamorosamente toppato ritrovandosi in mezzo al ciclone social per aver pubblicato un video in cui — nemmeno troppo sottilmente — si proponevano gli insetti come alimento e se ne esaltavano alcune proprietà. Addirittura consigliando, scherzosamente, di utilizzarli nella preparazione della. Se voleva essere un esperimento per tastare il terreno sui ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PietroMaghen : Senza uovo, guanciale e pecorino: la carbonara “inclusiva” Barilla è un pastone che prende in giro tutti… - michelevitiell0 : RT @Assopetroli: Nel nostro uovo non ci sono sorprese, ma tutte le tecnologie utili per decarbonizzare. Vi auguriamo una Pasqua così: feli… - SebaGallitelli : RT @Assopetroli: Nel nostro uovo non ci sono sorprese, ma tutte le tecnologie utili per decarbonizzare. Vi auguriamo una Pasqua così: feli… - Assopetroli : Nel nostro uovo non ci sono sorprese, ma tutte le tecnologie utili per decarbonizzare. Vi auguriamo una Pasqua cos… - aurixfromthesky : Prima Pasqua in 24 anni senza uovo di pasqua chiedetemi come sto chiaramente male -