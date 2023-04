(Di venerdì 7 aprile 2023) commenta E' morto l'precipitato giovedì daldi un). L'uomo era in pensione e lavorava regolarmente per una ditta esterna che stava svolgendo sul...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Un operaio di 70 anni è precipitato per 14 metri dal tetto di una azienda dove era impegnato a svolgere alcuni lavo… - repubblica : Incidente sul lavoro a Senago: morto operaio di 71 anni caduto da 14 metri mentre era al lavoro su un tetto [a cura… - TgrRai : Morto all'ospedale Niguarda di Milano l'operaio di 71 anni che ieri era precipitato da un'altezza di 14 metri in un… - PRCPadova : RT @antonellabarra6: A 72 anni muore di lavoro. Che società di merda - deb8479eaeef410 : RT @antonellabarra6: A 72 anni muore di lavoro. Che società di merda -

commenta E' morto l'operaio 71enne precipitato giovedì dal tetto di un capannone a). L'uomo era in pensione e lavorava regolarmente per una ditta esterna che stava svolgendo sul tetto lavori di manutenzione: è precipitato da 14 metri ed è finito in una buca profonda ...È morto all'ospedale Niguarda dil'operaio di 71 anni che ieri era precipitato da un'altezza di 14 metri mentre lavorava su un tetto a) all'interno della ditta Cifa che produce macchinari industriale. L'uomo era in pensione e lavorava regolarmente per una ditta esterna che stava svolgendo sul tetto lavori di ...16.46, operaio 71enne muore sul lavoro Un operaio di 71 è morto all'ospedale milanese di Niguarda ...era caduta da un'altezza di 14 metri mentre lavorava sul tetto di uno stabilimento di(...

Senago (Milano), operaio 71enne muore cadendo dal tetto di un capannone TGCOM

E' morto l'operaio 71enne precipitato giovedì dal tetto di un capannone a Senago (Milano). L'uomo era in pensione e lavorava regolarmente per una ditta esterna che stava svolgendo sul tetto lavori di ...La vicenda è poco chiara ma quello che si sa è che Danieli era morto ieri presso l’ospedale Niguarda di Milano dopo essere precipitato da un’altezza di 14 metri mentre lavorava su un tetto a Senago, ...