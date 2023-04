Sembrava una pietra ma non lo è, scoperto un UOVO DI DINOSAURO (Di venerdì 7 aprile 2023) TecnoAndroid Di certo quasi 150 anni fa non c’erano i mezzi che ci sono oggi per identificare le scoperte che la terra pian piano forniva all’uomo. Correva l’anno 1883 quando per sbaglio venne registrato un minerale di agata all’interno della collezione di mineralogia del Museo di Storia Naturale. Si trattava di un reperto con un diametro che era grande all’incirca 15 cm, il quale presentava una forma sferica. Resto nel museo per 175 anni, fino a quando una scoperta è arrivata per rivelare quelle che sono poi le reali origini di quel composto. Un minerale che improvvisamente si rivela essere un nUOVO di DINOSAURO Si è scoperto essere un UOVO di DINOSAURO. A raccontare quello che è successo è stato Robin Hansen, attualmente uno dei curatori di minerali del museo: “Mentre guardavo lo spettacolo un ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 7 aprile 2023) TecnoAndroid Di certo quasi 150 anni fa non c’erano i mezzi che ci sono oggi per identificare le scoperte che la terra pian piano forniva all’uomo. Correva l’anno 1883 quando per sbaglio venne registrato un minerale di agata all’interno della collezione di mineralogia del Museo di Storia Naturale. Si trattava di un reperto con un diametro che era grande all’incirca 15 cm, il quale presentava una forma sferica. Resto nel museo per 175 anni, fino a quando una scoperta è arrivata per rivelare quelle che sono poi le reali origini di quel composto. Un minerale che improvvisamente si rivela essere un ndiSi èessere undi. A raccontare quello che è successo è stato Robin Hansen, attualmente uno dei curatori di minerali del museo: “Mentre guardavo lo spettacolo un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Continuano in #Iran gli attacchi chimici contro scuole femminili. Anche il Liceo 'Talat Bahari' a Tehran è stato pr… - tecnoandroidit : Sembrava una pietra ma non lo è, scoperto un UOVO DI DINOSAURO - - senonsonogigIi : però mi dispiace sul serio perché mi piacevano, lei per una volta mi sembrava super serena e felice ?? - luigi_ando : RT @Gianl1974: Concludiamo la giornata con una struggente poesia del nostro Protettore ' La nostra infanzia è stata più semplice, ma più… - CiuffiniLucia : RT @ladystrayeah: Ragazze tranquille, è stato tutto stupendo. Sembrava una chiacchierata tra amici che si conoscono da sempre. Poi eravamo… -