Sei ergastoli in Congo per l'omicidio dell'ambasciatore italiano Attanasio (Di venerdì 7 aprile 2023) Sono stati condannati all'ergastolo da un tribunale militare a Kinshasa-Gombe i sei imputati nell'ambito del processo per l'omicidio dell'ambasciatore italiano, Luca Attanasio, della sua guardia del corpo, Vittorio Iacovacci, e del loro autista, Mustapha Milambo, il 22 febbraio 2021, nell'Est della Repubblica Democratica del Congo. Il pubblico ministero aveva chiesto la pena di morte. Il tribunale militare a Kinshasa ha condannato sei persone all'ergastolo nell'ambito del processo per l'omicidio dell'ambasciatore in Congo Luca Attanasio Il mese scorso, di fronte alla richiesta della pena di morte per i componenti del commando che avevano ucciso suo figlio, il padre dell'ambasciatore Attanasio aveva ...

