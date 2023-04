Segreteria Pd, Furfaro in pole come vicesegretario (Di venerdì 7 aprile 2023) - Dopo settimane di trattative e passi indietro, alla fine l'accordo dovrebbe prevedere una ventina di componenti Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 aprile 2023) - Dopo settimane di trattative e passi indietro, alla fine l'accordo dovrebbe prevedere una ventina di componenti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ILMARCHESE__ : RT @ultimora_pol: Segreteria #PD, alcune caselle sembrano ad un punto avanzato: Gaspare #Righi all'Organizzazione, Marco #Furfaro alla Comu… - giusev76 : RT @ultimora_pol: Segreteria #PD, alcune caselle sembrano ad un punto avanzato: Gaspare #Righi all'Organizzazione, Marco #Furfaro alla Comu… - ultimora_pol : Segreteria #PD, alcune caselle sembrano ad un punto avanzato: Gaspare #Righi all'Organizzazione, Marco #Furfaro all… - MamolkcsMamol : Pd, Furfaro in pole come vicesegretarioMa Bonaccini vuole il senatore Alfieri - omarsivori : Pd, Furfaro in pole come vicesegretarioMa Bonaccini vuole il senatore Alfieri -