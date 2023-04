Seconda notte in terapia intensiva per Berlusconi. Reagisce bene, "la leucemia è trattabile" (Di venerdì 7 aprile 2023) Seconda notte nella terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano per Silvio Berlusconi. Le sue condizioni "registrano oggi un incoraggiante miglioramento rispetto a ieri. Sebbene la situazione imponga la massima prudenza, l'ex premier starebbe reagendo in modo positivo alla terapia antibiotica decisa per curare la polmonite insorta negli scorsi giorni", dicono fonti vicino al presidente di Forza Italia all'Ansa. "La forma di leucemia cronica da cui è affetto da tempo - riferisce l'agenzia di stampa - peraltro non sarebbe rara per soggetti della sua età e viene normalmente trattata con terapie poco invasive, consentendo una qualità della vita pressoché normale". Il Cav. è ricoverato da mercoledì 5 aprile per la cura dell'infezione polmonare. ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 aprile 2023)nelladell'ospedale San Raffaele di Milano per Silvio. Le sue condizioni "registrano oggi un incoraggiante miglioramento rispetto a ieri. Sebla situazione imponga la massima prudenza, l'ex premier starebbe reagendo in modo positivo allaantibiotica decisa per curare la polmonite insorta negli scorsi giorni", dicono fonti vicino al presidente di Forza Italia all'Ansa. "La forma dicronica da cui è affetto da tempo - riferisce l'agenzia di stampa - peraltro non sarebbe rara per soggetti della sua età e viene normalmente trattata con terapie poco invasive, consentendo una qualità della vita pressoché normale". Il Cav. è ricoverato da mercoledì 5 aprile per la cura dell'infezione polmonare. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : ??Due notti consecutive di terrore trascorse dai fedeli palestinesi alla moschea di al-Aqsa di Gerusalemme hanno mos… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Seconda notte al San Raffaele per #SilvioBerlusconi Quali sono le sue attuali condizioni - Radio1Rai : #Silvio Berlusconi Stabili, dopo la seconda notte in terapia intensiva, le condizioni di salute dell’ex premier. G… - GiaSilvestrini : RT @francofontana43: Seconda notte di tensione a Gerusalemme La Lega araba chiede una riunione urgente, il segretario generale dell’Onu si… - ilfoglio_it : ?? Seconda notte in terapia intensiva per Berlusconi. Il leader di Forza Italia soffre da tempo di una leucemia cron… -

Golf, Augusta Masters 2023 seconda giornata oggi in tv: orari e diretta streaming ORARI, TV E STREAMING - La seconda giornata del Masters 2023 scatterà alle ore 14:00 italiane di ... La diretta tv su Sky Sport Golf avrà inizio alle ore 18:00 e andrà avanti fino a tarda notte, con ... Coppa del Mondo, gioventù contro esperienza: la finale si infuoca! Omaha, venerdì 7 aprile 2023 " Come sempre accade nei campionati internazionali, la seconda prova anche in questa finale di Omaha ha determinato una situazione davvero appassionante: ..." questa notte ... Prisma Taranto: domani arriva Cisterna ... sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ] Incidente nella notte a Muro ... È la terza gara che i rossoblù giocano in questo mini girone dedicato alla seconda fase della Superlega. ... ORARI, TV E STREAMING - Lagiornata del Masters 2023 scatterà alle ore 14:00 italiane di ... La diretta tv su Sky Sport Golf avrà inizio alle ore 18:00 e andrà avanti fino a tarda, con ...Omaha, venerdì 7 aprile 2023 " Come sempre accade nei campionati internazionali, laprova anche in questa finale di Omaha ha determinato una situazione davvero appassionante: ..." questa...... sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ] Incidente nellaa Muro ... È la terza gara che i rossoblù giocano in questo mini girone dedicato allafase della Superlega. ... Berlusconi in terapia per limitare effetti leucemia, seconda notte in terapia intensiva Il Sole 24 ORE Seconda notte in terapia intensiva per Berlusconi. Reagisce bene, "la leucemia è trattabile" Ieri il colloquio con Meloni e Salvini e le visite di parenti e amici Seconda notte nella terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano per Silvio Berlusconi. Le sue condizioni "registrano ... Libano, gli obiettivi colpiti dal raid israeliano (LaPresse) Sono 3 gli obiettivi colpiti in Libano e oltre 10 quelli nella Striscia di Gaza durante la notte. È quanto ha riferito il portavoce militare dell'Idf, le forze di difesa israeliane, secondo ... Ieri il colloquio con Meloni e Salvini e le visite di parenti e amici Seconda notte nella terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano per Silvio Berlusconi. Le sue condizioni "registrano ...(LaPresse) Sono 3 gli obiettivi colpiti in Libano e oltre 10 quelli nella Striscia di Gaza durante la notte. È quanto ha riferito il portavoce militare dell'Idf, le forze di difesa israeliane, secondo ...