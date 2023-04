Seconda notte in ospedale per Berlusconi, Tajani “Reagisce alle cure” (Di venerdì 7 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Seconda notte in ospedale per Silvio Berlusconi. Il leader e fondatore di Forza Italia è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per un’infezione polmonare causata da una leucemia mielomonocitica cronica che lo affligge da tempo, come chiarito da Alberto Zangrillo, medico personale di Berlusconi, e da Fabio Ciceri, ematologo dell’ospedale. “Ho parlato poco fa con il professor Zangrillo, mi ha detto che Berlusconi ha riposato bene, sta reagendo positivamente alle cure, è un leone, fisicamente forte, vogliamo essere ottimisti”, ha detto il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, ospite di “Agorà”, Rai Tre. “Quando l’ho sentito al telefono aveva una ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) –inper Silvio. Il leader e fondatore di Forza Italia è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per un’infezione polmonare causata da una leucemia mielomonocitica cronica che lo affligge da tempo, come chiarito da Alberto Zangrillo, medico personale di, e da Fabio Ciceri, ematologo dell’. “Ho parlato poco fa con il professor Zangrillo, mi ha detto cheha riposato bene, sta reagendo positivamente, è un leone, fisicamente forte, vogliamo essere ottimisti”, ha detto il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio, ospite di “Agorà”, Rai Tre. “Quando l’ho sentito al telefono aveva una ...

